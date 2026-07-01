La ville de Houilles accueille les Journées européennes du patrimoine, Graineterie – Pôle culturel, Houilles

Informations pratiques

La ville de Houilles accueille les Journées européennes du patrimoine 18 – 20 septembre Graineterie – Pôle culturel Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

A l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine autour du thème « Patrimoine en péril », la ville de Houilles accueillera une programmation variée dans ses différents lieux de culture :

VENDREDI 18 SEPT.

« Levez les yeux ! » – opération Ministère culture

« Les enfants du patrimoine » en partenariat avec le CAUE 78

Les Enfants du Patrimoine proposent aux classes de la maternelle au lycée un programme de visites et d’activités gratuites dans une diversité de lieux patrimoniaux. Organisé par les CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement), acteurs de la culture citoyenne, cet événement est au cœur de leur mission d’intérêt public : promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement dans leurs territoires.

Journée du matrimoine

Lancement du parcours EVA sur le week-end en partenariat avec les archives départementales 78.

« Sur la piste de Victor Schoelcher », le parcours évoque les circonstances de l’édification d’un monument dédié à Victor Schoelcher en 1904 dont le buste est l’œuvre d’une femme sculptrice, totalement oubliée. En suivant un parcours découverte de la ville, on découvre le patrimoine artistique et urbain de Houilles.

SAMEDI 19 SEPT.

Porte-ouverte des Jardins familiaux avec l’association Tourne Sol : Visite découverte des jardins accompagnée par des membres de l’association + animations « Ciel mon radis » (atelier jardinage type bouturage ou création culinaire) -10h à 12h30 à 14h à 16h – tout public

Concert musique de chambre : par les enseignants du Conservatoire autour d’un répertoire au féminin / Auditorium du Conservatoire – 16h – durée : 45mn

Atelier « Réaliser les produits ménagers de nos grands-mères » : Le patrimoine en danger, ce sont aussi des connaissances et des savoir-faire ancestraux qui se perdent au fil des générations. La médiathèque vous propose de redécouvrir les connaissances de nos grands-parents en recréant des produits ménagers plus simples, plus économiques et plus écologiques. Chaque participant réalisera une ou plusieurs recettes / Médiathèque – 14h30 et 15h45 – durée : 2h

A tiroirs ouverts_cie Majordome / cirque et jonglage – tout public familial – jardin Cassin, 17h – durée : 50mn

Un homme seul, un brin cabot, se prend les pieds dans les plis de la vie, tombe et se relève… Il nous ouvre peu à peu les tiroirs de son monde intérieur pour nous laisser entendre le bruit de dedans. Un numéro solo jonglé poétique, burlesque et touchant, d’une haute technicité.

La caravane de l’horreur_cie Bakelite / théâtre d’objets – tout public (interdit au – de 10 ans) – place des Arts – 14h30, 15h30, 16h30, 18h30, 19h30 – durée : 17mn – Attention : réservation indispensable, jauge limitée

Un homme à la mine patibulaire se tient devant une caravane cabossée et invite le public à monter à l’intérieur, où un spectacle doit avoir lieu. Le spectateur téméraire qui ose franchir la porte, l’entend bientôt claquer derrière lui. Enfermé dans le noir, il reste en compagnie de seize autres victimes… consentantes. La caravane grince. Le tueur en série n’est pas loin. Un huis-clos pour 17 spectateurs avides de sensations fortes !

DIMANCHE 20 SEPT.

Houilles, une ville en mouvement – visites patrimoniales en partenariat avec l’Association Art et Histoire : déambulation – à 10h30 et 14h30, durée : 1h30 – tout public à partir de 5 ans

Le parcours aborde l’histoire sociale et architecturale de la ville pour découvrir ou redécouvrir les édifices, monuments et parcs qui ont façonné l’identité de la ville. Les nouveaux espaces comme la rénovation du parc Charle de Gaulle ou celle de la Place Michelet mais aussi la restauration de l’Eglise Saint-Nicolas et leur insertion sur le territoire sont abordés sous l’angle de l’histoire urbaine.

Spectacle conté / Cie Le Fil de l’Astre – Jardin de la Maison Schoelcher – 16h, durée : 60mn – tout public.

A partir d’une sélection d’histoire de 5 à 15 minutes, les comédiens bordent l’histoire de l’esclavage par les récits et les contes.

Graineterie – Pôle culturel 9T Rue Gambetta, 78800 Houilles, France Houilles 78800 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 86 32 34 »}]

// Fiche récap //

©Dominique Hogard