Un Panthéon musical féminin, Conservatoire de Houilles, Houilles

Informations pratiques

Un Panthéon musical féminin Samedi 19 septembre, 16h00 Conservatoire de Houilles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Un Panthéon musical féminin – Ensembles de musique de chambre à géométrie variable

Les femmes compositrices ont marqué la musique de l’Antiquité à nos jours, en dépit d’une reconnaissance souvent tardive due aux obstacles sociétaux et institutionnels. Dans le cadre de l’édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoine, ce concert en trio et quatuor interprété par les professeurs du conservatoire mettra à l’honneur des compositrices du 18ème au 20ème siècles : Elisabeth Jacquet de la Guerre, Louise Farrenc, Mel-Bonis, Amy Beach et Alba Rosa Viëtor.

Conservatoire de Houilles 7 rue Gambetta 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France

Concert de musique de chambre

©LBD