La Caravane de l’horreur, Place des arts, Houilles

Informations pratiques

La Caravane de l’horreur Samedi 19 septembre, 14h30, 15h00, 15h30, 16h30, 17h00 Place des arts Yvelines

Gratuit, interdit moins de 10 ans. Durée : 17mn.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

La caravane de l’horreur_cie Bakelite

Théâtre d’objets – tout public, interdit au – de 10 ans.

Place des Arts – 14h30, 15h30, 16h30, 18h30, 19h30.

Durée : 17mn

Un homme à la mine patibulaire se tient devant une caravane cabossée et invite le public à monter à l’intérieur, où un spectacle doit avoir lieu. Le spectateur téméraire qui ose franchir la porte, l’entend bientôt claquer derrière lui. Enfermé dans le noir, il reste en compagnie de seize autres victimes… consentantes. La caravane grince. Le tueur en série n’est pas loin. Un huis-clos pour 17 spectateurs avides de sensations fortes !

Production Compagnie Bakélite ; Coproduction : Théâtre Lillico (Rennes) ; Accueils en résidence Les Ateliers du Vent, Rennes (35), le Théâtre de Poche, Hédé (35)

Place des arts Place des arts 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0130863234 »}]

Spectacle « La Caravane de l’horreur »

©Clément Martin