Récits d’esclavage, Jardin maison Victor Schoelcher, Houilles
samedi 19 septembre 2026 · Jardin maison Victor Schoelcher · Houilles
Informations pratiques
Récits d’esclavage Samedi 19 septembre, 17h30 Jardin maison Victor Schoelcher Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Récits d’esclavage / lecture musicale – Cie Le Fil de l’Astre
Jardin de la Maison Schoelcher – 16h, durée : 60mn – tout public
A partir d’une sélection d’histoire de 5 à 15 minutes, les comédiens bordent l’histoire de l’esclavage par les récits et les contes.
Jardin maison Victor Schoelcher 26 avenue Victor-Schœlcher 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France
Lecture musicale « Récits d’esclavage »
©Stéphane Brand
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