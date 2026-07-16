« Réaliser les produits ménagers de nos grands-mères », Médiathèque de Houilles, Houilles
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Houilles · Houilles
Informations pratiques
« Réaliser les produits ménagers de nos grands-mères » Samedi 19 septembre, 14h30, 15h45 Médiathèque de Houilles Yvelines
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Réaliser les produits ménagers de nos grands-mères
Le patrimoine en danger, ce sont aussi des connaissances et des savoir-faire ancestraux qui se perdent au fil des générations. La médiathèque vous propose de redécouvrir les connaissances de nos grands-parents en recréant des produits ménagers plus simples, plus économiques et plus écologiques. Chaque participant réalisera une ou plusieurs recettes.
Durée : 2 séances d’une heure
Horaire : 14h30 et 15h45
Réservation conseillée (jauge limitée) / Informations et réservations : 01 30 86 21 20 / Médiathèque de Houilles – 7 rue du Capitaine Guise
Médiathèque de Houilles 7 rue du capitaine Guise, 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0130862120 »}]
Atelier « produits ménagers de nos grands-mères »
©LDD
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