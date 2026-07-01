Visite guidée de l’église saint Nicolas, Église Saint-Nicolas, Houilles

Informations pratiques

Visite guidée de l’église saint Nicolas 19 et 20 septembre Église Saint-Nicolas Yvelines

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites commentées de l’église (durée 30 à 40 mn) et deux visites spécifiques pour les vitraux (durée 45 à 60 mn).

Église Saint-Nicolas Place de l’église 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France Visite commentée de l’église saint Nicolas récemment restaurée RER A : Houilles Carrières, Bus 262 arrêt « les blanches », Parkings Mermoz ou Cassin, accès PMR.

Visite commentée