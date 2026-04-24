A travers la Puisaye Route du Bourdon Saint-Fargeau
A travers la Puisaye Route du Bourdon Saint-Fargeau dimanche 21 juin 2026.
Saint-Fargeau
A travers la Puisaye
Route du Bourdon Base de loisirs Daniel Bailly Saint-Fargeau Yonne
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21 13:00:00
Date(s) :
2026-06-21
A Travers la Puisaye est une balade à vélo, vélo à assistance électrique, gravel, VTT, à allure libre, et randonnée pédestre ouverte et accessible à tous. Nous vous proposons 5 circuits cyclos sur des petites routes touristiques, de 10 km, 44 km, 57 km, 77 et 94 km. Circuits pédestres de 7 et 11 km. Ravitaillement sur tous les parcours. .
Route du Bourdon Base de loisirs Daniel Bailly Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 66 83 37 michelfoulault@wanadoo.fr
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English : A travers la Puisaye
L’événement A travers la Puisaye Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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