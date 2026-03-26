Ruelle Mélodie Lieu-dit LA CALANQUE Saint-Fargeau

Ruelle Mélodie Lieu-dit LA CALANQUE Saint-Fargeau vendredi 19 juin 2026.

Ruelle Mélodie

Lieu-dit LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Ruelle Mélodie s’est formé en 2023, avec des compositions chanson
française avec une couleur festif ! Composé de deux frères Dimitri et
Simon guitaristes et chanteurs et de Robin percussionniste et chanteur !
Fin 2025, ils enregistrent un EP à la maison des Ogres (lieu de
résidence créé par le groupe les ogres de barback ) !
Chanson française festive. Bar & restauration sur place parking baignade   .

Lieu-dit LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Ruelle Mélodie

L’événement Ruelle Mélodie Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-03-26 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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