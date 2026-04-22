Concert et jonglerie Saint-Fargeau
Concert et jonglerie Saint-Fargeau vendredi 12 juin 2026.
Saint-Fargeau
Concert et jonglerie
Gymnase de St-Fargeau Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 22:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Concert de l’Accroch’note et de groupes de percussions qui présenteront le travail de l’année. Au programme, des musiques de Mickaël Jackson, Queen ou de films.
Le concert sera suivi par le spectacle Quatre mains , spectacle mêlant jonglerie et musique par Florimond Dumas et David Martin.
Buvette sur place organisée par l’association Vivre Saint-Fargeau. .
Gymnase de St-Fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté benjamin_bourget@yahoo.Fr
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English : Concert et jonglerie
L’événement Concert et jonglerie Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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