Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert et jonglerie Saint-Fargeau

Concert et jonglerie Saint-Fargeau vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Gymnase de St-Fargeau

Ville : 89170 Saint-Fargeau

Département : Yonne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Fargeau

Concert et jonglerie

Gymnase de St-Fargeau Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Concert de l’Accroch’note et de groupes de percussions qui présenteront le travail de l’année. Au programme, des musiques de Mickaël Jackson, Queen ou de films.
Le concert sera suivi par le spectacle Quatre mains , spectacle mêlant jonglerie et musique par Florimond Dumas et David Martin.
Buvette sur place organisée par l’association Vivre Saint-Fargeau.   .

Gymnase de St-Fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   benjamin_bourget@yahoo.Fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert et jonglerie

L’événement Concert et jonglerie Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

À voir aussi à Saint-Fargeau (Yonne)