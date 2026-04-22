Saint-Fargeau

Concert et jonglerie

Gymnase de St-Fargeau Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Concert de l’Accroch’note et de groupes de percussions qui présenteront le travail de l’année. Au programme, des musiques de Mickaël Jackson, Queen ou de films.

Le concert sera suivi par le spectacle Quatre mains , spectacle mêlant jonglerie et musique par Florimond Dumas et David Martin.

Buvette sur place organisée par l’association Vivre Saint-Fargeau. .

Gymnase de St-Fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté benjamin_bourget@yahoo.Fr

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English : Concert et jonglerie

L’événement Concert et jonglerie Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !