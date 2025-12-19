Electro Green Festival La Grange Saint-Fargeau

Electro Green Festival

La Grange Allée Vauvert Saint-Fargeau Yonne

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-06 02:00:00

2026-06-05 2026-06-06

Nous faisons un bon en avant, avec une programmation exceptionnelle et des évolutions qui vous laisseront des souvenirs mémorables. Mais ce n’est pas tout, on vous réserve aussi une nouveauté qui va enflammer votre dimanche après-midi ! Ibiza en plein cœur de l’Electrogreen, mettez votre plus beau déguisement et plongez dans une ambiance Ibiza des années 2000 avec des sons percutants et des vibes ensoleillées. Cette année, préparez-vous à vibrer avec des artistes internationaux, des talents émergents, et des performances qui vont électriser la scène. L’Electrogreen n’est pas simplement un festival, c’est une expérience sensorielle totale, une célébration de la musique et de la liberté. .

La Grange Allée Vauvert Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté electrogreenfestival@gmail.com

