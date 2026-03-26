Primitive Chaos Lieu-dit LA CALANQUE Saint-Fargeau

Primitive Chaos

Lieu-dit LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez faire la fête au rythme primitif, organique et joyeux du duo Primitive Chaos, groupe de Garage Rock/Rock ‘n’ Roll.

Bar & restauration sur place parking zone de baignade. .

Lieu-dit LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Primitive Chaos

L’événement Primitive Chaos Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-03-26 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)