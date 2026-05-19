Inauguration de l’association Les dés de la Puisaye Musée de l’Aventure du Son à Saint-Fargeau Saint-Fargeau

Saint-Fargeau

Inauguration de l’association Les dés de la Puisaye

Musée de l’Aventure du Son à Saint-Fargeau 2 Place des Augustins Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Inauguration de l’association Les Dés de la Puisaye ??

Les Dés de la Puisaye est une toute nouvelle association dédiée à l’univers du jeu sous toutes ses formes jeux de société modernes, jeux d’ambiance, jeux de stratégie, découvertes ludiques et moments de partage accessibles à tous.

Notre objectif est simple créer des événements convivial où habitants, familles, amis, joueurs débutants comme passionnés peuvent se retrouver autour du plaisir de jouer, d’échanger et de créer du lien social.

À l’occasion du lancement officiel de l’association, nous vous invitons à une soirée inaugurale placée sous le signe de la bonne humeur et de la découverte.

Vendredi 19 juin 2026 à partir de 19h00

Musée de l’Aventure du Son Saint-Fargeau

2 Place des Augustins, 89170 Saint-Fargeau

Cette soirée sera l’occasion de

* découvrir l’univers et les projets de l’association,

* rencontrer les membres et bénévoles,

* échanger autour du jeu et des animations à venir,

* partager un moment chaleureux et convivial autour d’un verre.

Des petits fours salés et quelques douceurs sucrées seront proposés durant la soirée.

Que vous soyez joueur occasionnel, passionné de jeux de société, curieux de découvrir une nouvelle activité locale ou simplement à la recherche d’un moment convivial, cette inauguration est ouverte à toutes et tous.

Événement gratuit et ouvert au public.

Nous serons ravis de vous accueillir pour célébrer ensemble le début de cette belle aventure ludique en Puisaye !

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Musée de l’Aventure du Son à Saint-Fargeau 2 Place des Augustins Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesdesdelapuisaye@gmail.com

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English : Inauguration de l’association Les dés de la Puisaye

L’événement Inauguration de l’association Les dés de la Puisaye Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-05-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !