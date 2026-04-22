Camélis Lieu-dit Le Bourdon Saint-Fargeau

Saint-Fargeau

Camélis

Lieu-dit Le Bourdon GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Des chansons d’amours, des reprises revisitées dans les répertoires pop, jazz et bossa, en anglais et français. .

Lieu-dit Le Bourdon GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Camélis

L’événement Camélis Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)