Camélis Lieu-dit Le Bourdon Saint-Fargeau
Camélis Lieu-dit Le Bourdon Saint-Fargeau samedi 23 mai 2026.
Saint-Fargeau
Camélis
Lieu-dit Le Bourdon GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Des chansons d’amours, des reprises revisitées dans les répertoires pop, jazz et bossa, en anglais et français. .
Lieu-dit Le Bourdon GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Camélis
L’événement Camélis Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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