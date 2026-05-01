Concert de printemps de l’Entente Musicale Saint-Fargeau Bléneau Salle des Sports Saint-Fargeau

Saint-Fargeau

Concert de printemps de l’Entente Musicale Saint-Fargeau Bléneau

Salle des Sports Rue du Stade Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Profitez d’une soirée musicale avec un répertoire varié, tombola, et buvette sur place. .

Salle des Sports Rue du Stade Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 46 43 47 ataillat@wanadoo.fr

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English : Concert de printemps de l’Entente Musicale Saint-Fargeau Bléneau

L’événement Concert de printemps de l’Entente Musicale Saint-Fargeau Bléneau Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-05-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !