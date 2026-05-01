Journée portes ouvertes du club d’aviron Saint-Fargeau
Journée portes ouvertes du club d’aviron Saint-Fargeau vendredi 15 mai 2026.
Saint-Fargeau
Journée portes ouvertes du club d’aviron
Lac du Bourbon club aviron Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 16:00:00
fin : 2026-05-15 19:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Venez essayer l’aviron en toute sécurité avec nos bénévoles et découvrir cette activité complète alliant sport, détente et plaisir. Initiations sur l’eau, présentation du matériel et ambiance conviviale au programme. .
Lac du Bourbon club aviron Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 66 66 99 avironfargeaulais@orange.fr
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English : Journée portes ouvertes du club d’aviron
L’événement Journée portes ouvertes du club d’aviron Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-05-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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