Saint-Fargeau

Journée portes ouvertes du club d’aviron

Lac du Bourbon club aviron Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 16:00:00

fin : 2026-05-15 19:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Venez essayer l’aviron en toute sécurité avec nos bénévoles et découvrir cette activité complète alliant sport, détente et plaisir. Initiations sur l’eau, présentation du matériel et ambiance conviviale au programme. .

Lac du Bourbon club aviron Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 66 66 99 avironfargeaulais@orange.fr

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English : Journée portes ouvertes du club d’aviron

L’événement Journée portes ouvertes du club d’aviron Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-05-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !