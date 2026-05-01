Dédicaces Presse Libraire Lili Saint-Fargeau
Dédicaces Presse Libraire Lili Saint-Fargeau vendredi 15 mai 2026.
Saint-Fargeau
Dédicaces
Presse Libraire Lili 3 Rue Max Pautrat Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 09:00:00
fin : 2026-05-15 12:30:00
Date(s) :
2026-05-15
Dédicaces à la presse librairie Lili, et exposition des aquarelles. .
Presse Libraire Lili 3 Rue Max Pautrat Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté laetitia.blondet@hotmail.fr
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English : Dédicaces
L’événement Dédicaces Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-05-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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