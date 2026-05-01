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Dédicaces Presse Libraire Lili Saint-Fargeau

Dédicaces Presse Libraire Lili Saint-Fargeau vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Presse Libraire Lili

Adresse : 3 Rue Max Pautrat

Ville : 89170 Saint-Fargeau

Département : Yonne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Fargeau

Dédicaces

Presse Libraire Lili 3 Rue Max Pautrat Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 09:00:00
fin : 2026-05-15 12:30:00

Date(s) :
2026-05-15

Dédicaces à la presse librairie Lili, et exposition des aquarelles.   .

Presse Libraire Lili 3 Rue Max Pautrat Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   laetitia.blondet@hotmail.fr

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English : Dédicaces

L’événement Dédicaces Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-05-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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