Dédicaces Presse Libraire Lili Saint-Fargeau

Saint-Fargeau

Dédicaces

Presse Libraire Lili 3 Rue Max Pautrat Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 09:00:00

fin : 2026-05-15 12:30:00

Date(s) :

2026-05-15

Dédicaces à la presse librairie Lili, et exposition des aquarelles. .

Presse Libraire Lili 3 Rue Max Pautrat Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté laetitia.blondet@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dédicaces

L’événement Dédicaces Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-05-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !