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Karaoké Cie Les Enchanteurs Lieu-dit LA CALANQUE Saint-Fargeau

Karaoké Cie Les Enchanteurs Lieu-dit LA CALANQUE Saint-Fargeau vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Lieu-dit LA CALANQUE

Adresse : GUINGUETTE EN SCÈNE!

Ville : 89170 Saint-Fargeau

Département : Yonne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saint-Fargeau

Karaoké Cie Les Enchanteurs

Lieu-dit LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-06-05 2026-07-04 2026-08-01

Karaoké Cie Les Enchanteurs le
– samedi 9 mai 2026
– samedi 5 juin 2026
– samedi 4 juillet 2026
– samedi 1er aout 2026
Toute une guinguette qui chante ensemble au rythme d’une guitare et d’une batterie   .

Lieu-dit LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Karaoké Cie Les Enchanteurs

L’événement Karaoké Cie Les Enchanteurs Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-05-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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