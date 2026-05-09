Karaoké Cie Les Enchanteurs Lieu-dit LA CALANQUE Saint-Fargeau
Karaoké Cie Les Enchanteurs Lieu-dit LA CALANQUE Saint-Fargeau vendredi 5 juin 2026.
Saint-Fargeau
Karaoké Cie Les Enchanteurs
Lieu-dit LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-06-05 2026-07-04 2026-08-01
Karaoké Cie Les Enchanteurs le
– samedi 9 mai 2026
– samedi 5 juin 2026
– samedi 4 juillet 2026
– samedi 1er aout 2026
Toute une guinguette qui chante ensemble au rythme d’une guitare et d’une batterie .
Lieu-dit LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Karaoké Cie Les Enchanteurs
L’événement Karaoké Cie Les Enchanteurs Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-05-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Saint-Fargeau (Yonne)
- Dédicaces Presse Libraire Lili Saint-Fargeau 15 mai 2026
- Journée portes ouvertes du club d’aviron Saint-Fargeau 15 mai 2026
- Camélis Lieu-dit Le Bourdon Saint-Fargeau 23 mai 2026
- Les restos-concert de St Fargeau Route de Septfonds Saint-Fargeau 6 juin 2026
- Electro Green Festival La Grange Saint-Fargeau 12 juin 2026