Karaoké Cie Les Enchanteurs Lieu-dit LA CALANQUE Saint-Fargeau

Saint-Fargeau

Karaoké Cie Les Enchanteurs

Lieu-dit LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-06-05 2026-07-04 2026-08-01

Karaoké Cie Les Enchanteurs le

– samedi 9 mai 2026

– samedi 5 juin 2026

– samedi 4 juillet 2026

– samedi 1er aout 2026

Toute une guinguette qui chante ensemble au rythme d’une guitare et d’une batterie .

Lieu-dit LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Karaoké Cie Les Enchanteurs

L’événement Karaoké Cie Les Enchanteurs Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-05-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)