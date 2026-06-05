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Marché Ambulant Septfonds Saint-Fargeau

Marché Ambulant Septfonds Saint-Fargeau jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
Septfonds
Adresse
Place de la Mairie Septfonds
Ville
89170 Saint-Fargeau
Département
Yonne
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
11:30:00
Tarif

Saint-Fargeau

Marché Ambulant

Septfonds Place de la Mairie Septfonds Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:30:00
fin : 2026-09-24 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Le marché ambulant est en place tous les jeudis venez retrouver des produits frais et de qualité, boucherie, poissonnerie, et une boulangerie qui rejoint la tournée.
À partir du 9 juillet, un boulanger rejoint la tournée.
Horaires 11h30 12h00
Place de la mairie de Septfonds   .

Septfonds Place de la Mairie Septfonds Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   mairie@septfonds.fr

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English : Marché Ambulant

L’événement Marché Ambulant Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-06-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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