Marché Ambulant Septfonds Saint-Fargeau

Saint-Fargeau

Marché Ambulant

Septfonds Place de la Mairie Septfonds Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 11:30:00

fin : 2026-09-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Le marché ambulant est en place tous les jeudis venez retrouver des produits frais et de qualité, boucherie, poissonnerie, et une boulangerie qui rejoint la tournée.

À partir du 9 juillet, un boulanger rejoint la tournée.

Horaires 11h30 12h00

Place de la mairie de Septfonds .

Septfonds Place de la Mairie Septfonds Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie@septfonds.fr

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English : Marché Ambulant

L’événement Marché Ambulant Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-06-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !