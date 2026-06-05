Marché Ambulant Septfonds Saint-Fargeau
Marché Ambulant Septfonds Saint-Fargeau jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Fargeau
Marché Ambulant
Septfonds Place de la Mairie Septfonds Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:30:00
fin : 2026-09-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Le marché ambulant est en place tous les jeudis venez retrouver des produits frais et de qualité, boucherie, poissonnerie, et une boulangerie qui rejoint la tournée.
À partir du 9 juillet, un boulanger rejoint la tournée.
Horaires 11h30 12h00
Place de la mairie de Septfonds .
Septfonds Place de la Mairie Septfonds Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie@septfonds.fr
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English : Marché Ambulant
L’événement Marché Ambulant Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-06-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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