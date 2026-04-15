Lec and The Sixties Route de Septfonds Saint-Fargeau

Saint-Fargeau

Lec and The Sixties

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 19:00:00

fin : 2026-07-05 23:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Les Restos-Concerts de Saint-Fargeau vous invitent à remonter le temps avec Lec and The Sixties pour une soirée placée sous le signe du rock’n’roll et du rockabilly des années 50 à 70. Dans une ambiance festive et conviviale, laissez-vous emporter par les plus grands classiques de cette époque mythique qui ont marqué des générations.

Sur place, profitez d’un cadre chaleureux avec restauration, animations et une atmosphère estivale idéale pour partager un moment entre amis ou en famille. Entre musique live, bonne humeur et esprit vintage, cette soirée promet énergie, danse et souvenirs inoubliables.

Entrée gratuite sans réservation .

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 68 42 77 restosconcert89@gmail.com

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English : Lec and The Sixties

L’événement Lec and The Sixties Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !