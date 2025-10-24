Visites de nuit Place du château Saint-Fargeau
Visites de nuit Place du château Saint-Fargeau jeudi 9 juillet 2026.
Visites de nuit
Place du château Château de Saint-Fargeau Saint-Fargeau Yonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-09
A la lueur des chandelles, venez revivre l’histoire du Château de Saint-Fargeau autrement, Saint-Fargeau hors du temps. A la nuit tombée, plongez au cœur de l’exil de la Grande Mademoiselle, cousine germaine du Roi Louis XIV; partez à la découverte du mystère de ce lieu magique à travers un des premiers martyrs de la liberté sous la révolution et propriétaire des lieux au XVIIIème siècle, Louis Michel Lepeltier. Laissez-vous entraîner dans une farandole guidée à la chandelle dans les pièces animées du château où une cinquantaine de personnages costumés rendront votre soirée inoubliable.
Réservations en ligne uniquement. .
Place du château Château de Saint-Fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 05 67 chateau@saint-fargeau.com
