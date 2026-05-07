Randonnée Nature et Paysage autour de la vallée du Loing Siège de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre Saint-Fargeau

Saint-Fargeau

Randonnée Nature et Paysage autour de la vallée du Loing

Siège de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre 4 Avenue du Général Leclerc Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Randonnée Nature et Paysage autour de la vallée du Loing.

Samedi 20 juin, la Communauté de communes de Puisaye-Forterre vous invitent pour la 3ème randonnée Nature et Paysage , au départ de Saint-Fargeau

– circuit de randonnée de 9,6 km, longeant le Loing, départ à 14h00.

Au programme

– Découverte de la vallée du Loing et de son cycle de l’eau

– Pauses causeries nature pour en apprendre plus sur le cycle de l’eau

– Dégustation de produits locaux à l’arrivée

– Remise des prix aux lauréats du concours photos du Plan paysage des étangs de Puisaye .

Siège de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre 4 Avenue du Général Leclerc Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 48 80 41 76 m.rescan@cc-puisayeforterre.fr

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English : Randonnée Nature et Paysage autour de la vallée du Loing

L’événement Randonnée Nature et Paysage autour de la vallée du Loing Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-05-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)