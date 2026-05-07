Randonnée Nature et Paysage autour de la vallée du Loing Siège de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre Saint-Fargeau
Randonnée Nature et Paysage autour de la vallée du Loing Siège de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre Saint-Fargeau samedi 20 juin 2026.
Saint-Fargeau
Randonnée Nature et Paysage autour de la vallée du Loing
Siège de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre 4 Avenue du Général Leclerc Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Randonnée Nature et Paysage autour de la vallée du Loing.
Samedi 20 juin, la Communauté de communes de Puisaye-Forterre vous invitent pour la 3ème randonnée Nature et Paysage , au départ de Saint-Fargeau
– circuit de randonnée de 9,6 km, longeant le Loing, départ à 14h00.
Au programme
– Découverte de la vallée du Loing et de son cycle de l’eau
– Pauses causeries nature pour en apprendre plus sur le cycle de l’eau
– Dégustation de produits locaux à l’arrivée
– Remise des prix aux lauréats du concours photos du Plan paysage des étangs de Puisaye .
Siège de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre 4 Avenue du Général Leclerc Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 48 80 41 76 m.rescan@cc-puisayeforterre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée Nature et Paysage autour de la vallée du Loing
L’événement Randonnée Nature et Paysage autour de la vallée du Loing Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-05-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Saint-Fargeau (Yonne)
- Dédicaces Presse Libraire Lili Saint-Fargeau 15 mai 2026
- Journée portes ouvertes du club d’aviron Saint-Fargeau 15 mai 2026
- Camélis Lieu-dit Le Bourdon Saint-Fargeau 23 mai 2026
- Karaoké Cie Les Enchanteurs Lieu-dit LA CALANQUE Saint-Fargeau 5 juin 2026
- Les restos-concert de St Fargeau Route de Septfonds Saint-Fargeau 6 juin 2026