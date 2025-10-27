Spectacle Historique 1 000 ans sous vos yeux ! Place du château Saint-Fargeau

Spectacle Historique 1 000 ans sous vos yeux !

Place du château Château de Saint-Fargeau Saint-Fargeau Yonne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-10

Evénement saisonnier devenu un véritable phénomène, le spectacle de Saint-Fargeau attire chaque année des dizaines de milliers de personnes autour de son château majestueux qui s’illumine et témoigne de la passion et de la folie des hommes. Dès 19h, profitez du parc du château pour vous promener et vous imprégner de l’effervescence des préparatifs ! Vous pourrez y croiser nos acteurs et nos cavaliers, visiter librement les écuries, les anciennes locomotives à vapeur, découvrir l’exposition des véhicules militaires du spectacle et profiter des food-trucks pour une pause gourmande. .

Place du château Château de Saint-Fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 05 67 chateau@saint-fargeau.com

