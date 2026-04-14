Tribute à Johnny Hallyday Route de Septfonds Saint-Fargeau

Saint-Fargeau

Tribute à Johnny Hallyday

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 19:00:00

fin : 2026-07-12 23:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Soirée exceptionnelle sous le signe de la légende avec un tribute à Johnny Hallyday, porté par Christophe et Thierry. Préparez-vous à vibrer au rythme des plus grands succès de l’icône du rock français, dans une ambiance survoltée et pleine d’émotion.

De Que je t’aime à Allumer le feu, revivez les titres incontournables qui ont marqué des générations et laissez-vous emporter par une performance intense et authentique. Une véritable immersion dans l’univers de Johnny, entre puissance vocale, énergie scénique et communion avec le public.

Dans le cadre chaleureux et festif des Restos-Concerts, profitez également de la restauration sur place, d’une ambiance estivale conviviale et d’un moment unique à partager entre amis ou en famille. Une soirée incontournable pour tous les amoureux de musique et de sensations fortes !

Entrée gratuite sans réservation .

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 68 42 77 restosconcert89@gmail.com

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English : Tribute à Johnny Hallyday

L’événement Tribute à Johnny Hallyday Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-14 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !