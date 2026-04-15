Les restos-concert de St Fargeau Route de Septfonds Saint-Fargeau

Saint-Fargeau

Les restos-concert de St Fargeau

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20

Tous les samedis soir en Juin, Préparez vous pour une soirée champêtre avec concert live en plein air. Restauration et buvette sur place, nombreuses tables abritées, ambiance familiale et festive. Idéal pour les famille.Entrée gratuite. Espaces jeux pour les enfants. Artisans et nombreuses animations.sans réservation. .

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 68 42 77 restosconcert89@gmail.com

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English : Les restos-concert de St Fargeau

L’événement Les restos-concert de St Fargeau Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !