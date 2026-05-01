Saint-Fargeau

Vide-maisons collectif

Allée des Pervenches Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez chiner et faire de bonnes affaires lors du vide-maisons collectif, objets déco, vaisselle, vêtements, livres, jouets… il y en aura pour tous les goûts!

Entrée libre. .

Allée des Pervenches Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-stfargeau@fr.oleane.com

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English : Vide-maisons collectif

L’événement Vide-maisons collectif Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-05-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !