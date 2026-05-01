Vide-maisons collectif Saint-Fargeau
Vide-maisons collectif Saint-Fargeau samedi 23 mai 2026.
Saint-Fargeau
Vide-maisons collectif
Allée des Pervenches Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez chiner et faire de bonnes affaires lors du vide-maisons collectif, objets déco, vaisselle, vêtements, livres, jouets… il y en aura pour tous les goûts!
Entrée libre. .
Allée des Pervenches Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-stfargeau@fr.oleane.com
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English : Vide-maisons collectif
L’événement Vide-maisons collectif Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-05-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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