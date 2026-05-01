Marché à la ferme Lieu-dit Les Bodeaux Saint-Fargeau
Marché à la ferme Lieu-dit Les Bodeaux Saint-Fargeau lundi 25 mai 2026.
Saint-Fargeau
Marché à la ferme
Lieu-dit Les Bodeaux Ferme des Bodeaux à Septfonds Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 10:00:00
fin : 2026-05-25 17:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Marché à la ferme de producteurs et artisans à 11h concert avec L’Entente Musicale St Fargeau Bléneau.
Maquettes de tracteurs, maquillage et ateliers enfants, balades à poneys. .
Lieu-dit Les Bodeaux Ferme des Bodeaux à Septfonds Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 86 97 56 romuald.magny@orange.fr
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English : Marché à la ferme
L’événement Marché à la ferme Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-05-14 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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