Marché à la ferme Lieu-dit Les Bodeaux Saint-Fargeau

Saint-Fargeau

Marché à la ferme

Lieu-dit Les Bodeaux Ferme des Bodeaux à Septfonds Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 10:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Marché à la ferme de producteurs et artisans à 11h concert avec L’Entente Musicale St Fargeau Bléneau.

Maquettes de tracteurs, maquillage et ateliers enfants, balades à poneys. .

Lieu-dit Les Bodeaux Ferme des Bodeaux à Septfonds Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 86 97 56 romuald.magny@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché à la ferme

L’événement Marché à la ferme Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-05-14 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !