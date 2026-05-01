La Nuit des Musées Musée de l’Aventure du Son Saint-Fargeau

Saint-Fargeau

La Nuit des Musées

Musée de l’Aventure du Son 2 Place des Augustins Saint-Fargeau Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de La Nuit des Musées, le Musée de l’Aventure du Son accueille un concert exceptionnel placé sous le signe du cycle Afrique Antilles Cuba.

Dans un programme consacré à la musique cubaine romantique des XIXe et XXe siècles, les œuvres de compositeurs cubains invitent à un véritable voyage sonore, entre héritage traditionnel et écriture romantique. Cette soirée met en lumière la richesse des échanges culturels qui ont façonné la musique de Cuba.

La prestation réunira la mezzo-soprano Mareike Schellenberger et la pianiste Marta Lahens, pour une interprétation sensible et élégante, portée par la voix et le piano.

Le concert aura lieu le samedi 23 mai à 19h, dans le cadre de la programmation de La Nuit des Musées, proposée par les musées de Puisaye-Forterre, avec le soutien de la commune de Saint-Fargeau-Septfonds. Entrée gratuite

Un moment musical unique, entre romantisme européen et traditions cubaines, au cœur d’un lieu dédié à l’écoute et à la découverte. .

Musée de l’Aventure du Son 2 Place des Augustins Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 47 00 15 musee.son@wanadoo.fr

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English : La Nuit des Musées

L’événement La Nuit des Musées Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-05-14 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !