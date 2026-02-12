A TRIBUTE TO WHITNEY HOUSTON BY BELINDA DAVIDS Amiens

A TRIBUTE TO WHITNEY HOUSTON BY BELINDA DAVIDS

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 34.5 – 34.5 – EUR

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20

2026-11-20

THE GREATEST LOVE OF ALL

Après QUEEN, ELTON JOHN et JJ GOLDMAN, Richard WALTER PRODUCTIONS relève le défi de vous faire revivre le spectacle d’une autre icone mondiale, Reine de la SOUL et du RnB, celle qui fut peut-être la plus grande chanteuse de tous les temps WHITNEY HOUSTON !

APRES L’IMMENSE SUCCES A LA SALLE PLEYEL DE PARIS, BELINDA DAVIDS SE PREPARE POUR UNE TOURNEE DANS TOUTE LA FRANCE !!!

La Diva sera réincarnée par la chanteuse BELINDA DAVIDS qui est l’une des seules voix contemporaines à posséder une tessiture de 4 octaves nécessaires pour interpréter les chansons de WHITNEY HOUSTON.

En 2017, BELINDA DAVIDS remporte l’émission “Even Better Than the Real Thing” de la BBC, animée par Paddy McGuinness. Elle y donnera une interprétation époustouflante du titre I Will Always Love You” qu’elle interprétera ensuite à l’Apollo Theater de Fox TV, animée par Steve Harvey.

Deux performances qui marqueront à jamais le public et seront le point de départ d’une carrière fulgurante suivie de plus de 200 concerts dans le Monde.

Le Concert Extraordinaire est heureux de pouvoir faire découvrir au public Français une artiste exceptionnelle capable de s’approprier le répertoire unique de WHITNEY HOUSTON grâce à une interprétation plus vraie que nature et une performance vocale que seule BELINDA DAVIDS est capable de maîtriser.

BELINDA DAVIDS est en tournée dans toute la France

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr

English :

THE GREATEST LOVE OF ALL

Following in the footsteps of QUEEN, ELTON JOHN and JJ GOLDMAN, Richard WALTER PRODUCTIONS takes up the challenge of bringing you the show of another world icon, the Queen of SOUL and RnB, and perhaps the greatest singer of all time: WHITNEY HOUSTON!

AFTER THE HUGE SUCCESS AT SALLE PLEYEL IN PARIS, BELINDA DAVIDS PREPARES FOR A TOUR OF FRANCE!!!!

The Diva will be reincarnated by singer BELINDA DAVIDS, who is one of the only contemporary voices to possess the 4 octave range required to interpret the songs of WHITNEY HOUSTON.

In 2017, BELINDA DAVIDS won the BBC’s ?Even Better Than the Real Thing? show, hosted by Paddy McGuinness. There, she gave a stunning rendition of I Will Always Love You? , which she later performed at Fox TV’s Apollo Theater, hosted by Steve Harvey.

These two performances will leave a lasting impression on audiences, and will be the starting point of a dazzling career followed by over 200 concerts worldwide.

Le Concert Extraordinaire is delighted to be able to introduce French audiences to an exceptional artist capable of making WHITNEY HOUSTON?s unique repertoire her own, thanks to a larger-than-life interpretation and a vocal performance that only BELINDA DAVIDS is capable of mastering.

BELINDA DAVIDS is currently on tour throughout France

