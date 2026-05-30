À un fil Bibliothèque Robert Sabatier Paris

À travers la dentelle, matière de pleins et de vides, se tissent des liens entre le danseur et le public, le passé et le présent, le réel et l’imaginaire… Petits et grands entrent dans la délicatesse et la poésie, et s’inventent mille histoires visuelles et narratives.

Performance de Coline Irwin et Guerry Quevreux, créée à l’occasion de la résidence crèche-bibliothèque Faire dans la dentelle de Coline Irwin. Dans le cadre du programme L’Art pour grandir de la Ville de Paris.

À partir de 18 mois.

Performance dansée & contée de Coline Irwin et Guerry Quevreux

Le samedi 06 juin 2026

de 11h00 à 12h00

Le samedi 06 juin 2026

de 10h00 à 11h00

gratuit

Réservation obligatoire ( à partir du mardi 26 mai) au 01 53 41 35 60

Public tout-petits.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T11:00:00+02:00;2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T12:00:00+02:00

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris



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