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À un fil Bibliothèque Robert Sabatier Paris

À un fil Bibliothèque Robert Sabatier Paris

À un fil Bibliothèque Robert Sabatier Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Robert Sabatier

Adresse : 29 rue Hermel

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : <p>Réservation obligatoire ( à partir du mardi 26 mai) au 01 53 41 35 60</p>

À travers la dentelle, matière de pleins et de vides, se tissent des liens entre le danseur et le public, le passé et le présent, le réel et l’imaginaire… Petits et grands entrent dans la délicatesse et la poésie, et s’inventent mille histoires visuelles et narratives.

Performance de Coline Irwin et Guerry Quevreux, créée à l’occasion de la résidence crèche-bibliothèque Faire dans la dentelle de Coline Irwin. Dans le cadre du programme L’Art pour grandir de la Ville de Paris.

À partir de 18 mois.

Performance dansée & contée de Coline Irwin et Guerry Quevreux
Le samedi 06 juin 2026
de 11h00 à 12h00
Le samedi 06 juin 2026
de 10h00 à 11h00
gratuit

Réservation obligatoire ( à partir du mardi 26 mai) au 01 53 41 35 60

Public tout-petits.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T11:00:00+02:00;2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T12:00:00+02:00

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel  75018 Paris


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