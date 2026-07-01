A. V. C., Auditorium de La Batterie, Guyancourt

Informations pratiques

A. V. C. Vendredi 20 novembre, 20h30 Auditorium de La Batterie Yvelines

7,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T20:30:00+01:00 – 2026-11-20T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-20T20:30:00+01:00 – 2026-11-20T21:30:00+01:00

Fruit d’une aventure inspirante, jalonnée d’obstacles, Artistes Vivants Cabossés délivre un véritable message de résilience et d’humanité.

Chutes, attaques cérébrales, isolement, traumatismes divers, coupe budgétaire, cancer. Ce spectacle ne devait pas voir le jour, la résignation devenue indépassable horizon…

Et non ! Une surprenante conjugaison de désirs de vie a refusé de se faire une raison.

La solidarité, protéiforme et décloisonnée, et l’enthousiasme, ce dieu qui sourd en nous, ont fait éclore un groupe, les Évadé·e·s, composés de personnes touchées par des accidents de la vie et animées de l’envie de transcender leurs séquelles en montant sur scène.

Chaque Évadé·e comme chaque personne qui assistera au spectacle guérira de quelque chose, voilà l’inspiration et l’aspiration d’Artistes Vivants Cabossés.

Auditorium de La Batterie 7 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4058 »}] Salle de spectacle – places assises Guichet de la billetterie ouvert uniquement les soirs de concert à partir de 19h.

Artistes Vivants Cabossés

©Association Sonores Ondes