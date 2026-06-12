UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plaine-et-Vallées

À vélo, découverte de Saint-Jouin-de-Marnes, Place du Monument aux morts, Plaine-et-Vallées

samedi 19 septembre 2026 · Place du Monument aux morts · Plaine-et-Vallées

À vélo, découverte de Saint-Jouin-de-Marnes, Place du Monument aux morts, Plaine-et-Vallées

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place du Monument aux morts
Adresse
Place du Monument, 79600 Saint-Jouin-de-Marnes
Ville
79600 Plaine-et-Vallées
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit.

À vélo, découverte de Saint-Jouin-de-Marnes Samedi 19 septembre, 10h00 Place du Monument aux morts Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Prenez votre vélo, votre gourde, votre casque et c’est parti pour la découverte de plusieurs lieux de la commune de Saint-Jouin-de-Marnes. Avec la collaboration des bénévoles de Thouars Cyclotourisme.
Une balade conviviale pour explorer autrement les richesses du territoire.
Réservation conseillée au 06 12 76 87 64

Place du Monument aux morts Place du Monument, 79600 Saint-Jouin-de-Marnes Plaine-et-Vallées 79600 Saint-Jouin-de-Marnes Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Prenez votre vélo, votre gourde, votre casque et c’est parti pour la découverte de plusieurs lieux de la commune de Saint-Jouin-de-Marnes.

©Laetitia Douski

À voir aussi à Plaine-et-Vallées (Deux-Sèvres)