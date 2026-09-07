« À voir et à boire », visite gustative de l’exposition Hassan Darsi, « Persistances », avec la vigneronne Hélène Charbaut, FRAC Champagne-Ardenne, Reims

Informations pratiques

« À voir et à boire », visite gustative de l’exposition Hassan Darsi, « Persistances », avec la vigneronne Hélène Charbaut Samedi 19 septembre, 18h00 FRAC Champagne-Ardenne Marne

Durée : 1h,

Tarif : 7€,

Sur réservation au 03 26 05 78 32 ou reservation@frac-champagneardenne.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

À voir et à boire

Visite gustative avec la vigneronne Hélène Charbaut

Et si on trinquait ? Au FRAC les œuvres et les champagnes s’assemblent pour le plaisir des yeux et des papilles ! Découvrez le mariage inédit d’une œuvre et d’un champagne lors d’une visite de l’exposition Persistances, suivie d’une dégustation imaginée par la vigneronne Hélène Charbaut. Entre œuvres et champagne, art et viniculture se rencontrent pour une expérience multisensorielle et conviviale.

Avec une approche respectueuse de la vigne et du vin, le champagne Hélène Charbaut, situé à Mareuil-sur-Aÿ, met en valeur trois des terroirs premier cru de la Grande Vallée de Marne.

Durée : 1h

Tarif : 7€

Sur réservation au 03 26 05 78 32 oureservation@frac-champagneardenne.org

Événement organisé dans le cadre de l’exposition Persistances, d’Hassan Darsi, au FRAC Champagne-Ardenne et à La Kunsthalle Mulhouse.

FRAC Champagne-Ardenne 1 place Museux, 51100 Reims, France Reims 51100 Marne Grand Est +33326057832 https://frac-champagneardenne.org [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 05 78 32 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@frac-champagneardenne.org »}] [{« link »: « mailto:reservation@frac-champagneardenne.org »}] Créé en 1984, le FRAC Champagne-Ardenne / Fonds régional d’art contemporain agit en faveur de la création et de la promotion de l’art contemporain. À l’instar des autres FRAC, il a pour vocation la constitution et la diffusion d’une collection d’œuvres d’art contemporain, la programmation et la réalisation d’expositions temporaires, l’édition, et l’organisation d’actions de sensibilisation à l’art contemporain pour le public le plus large possible. La collection du FRAC Champagne-Ardenne est composée de près de 800 œuvres qui reflètent la grande diversité des pratiques contemporaines (peinture, sculpture, photographie, dessin, vidéo, son, installation…) et témoignent des développements artistiques les plus novateurs, des années 1960 à nos jours. Parmi les artistes représentés, nombreux sont ceux qui sont aujourd’hui considérés comme de grandes figures historiques de l’art.

Saison Méditerranée 2026

Photo : Studio Gaillot.