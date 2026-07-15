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A vos haricots ! Prêt.e.s ? BINGO! Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges

mercredi 18 novembre 2026 · Théâtre de l'Union · Limoges

A vos haricots ! Prêt.e.s ? BINGO! Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Théâtre de l'Union
Adresse
20 Rue des Coopérateurs
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

A vos haricots ! Prêt.e.s ? BINGO! Théâtre de l’Union

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 19:00:00
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-18

[CARTONS, HARICOTS, PAILLETTES ET CHANSONS COMPRIS]
Le temps d’une soirée conviviale venez partager avec nous un Loto au Théâtre de l’Union. Johanna Besson, Attachée aux relations avec les publics et Marion Blanquet, Responsable de la billetterie vous accompagneront tout au long de cette soirée, en musique et en chansons.

Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien.   .

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00  billetterie@theatre-union.fr

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English : A vos haricots ! Prêt.e.s ? BINGO! Théâtre de l’Union

L’événement A vos haricots ! Prêt.e.s ? BINGO! Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole

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