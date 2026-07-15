A vos haricots ! Prêt.e.s ? BINGO! Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges

Informations pratiques

Limoges

A vos haricots ! Prêt.e.s ? BINGO! Théâtre de l’Union

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 19:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

[CARTONS, HARICOTS, PAILLETTES ET CHANSONS COMPRIS]

Le temps d’une soirée conviviale venez partager avec nous un Loto au Théâtre de l’Union. Johanna Besson, Attachée aux relations avec les publics et Marion Blanquet, Responsable de la billetterie vous accompagneront tout au long de cette soirée, en musique et en chansons.

Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr

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English : A vos haricots ! Prêt.e.s ? BINGO! Théâtre de l’Union

L’événement A vos haricots ! Prêt.e.s ? BINGO! Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole