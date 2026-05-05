À vous de jouer, à la bibliothèque !, Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin, Lille
À vous de jouer, à la bibliothèque !, Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin, Lille samedi 23 mai 2026.
À vous de jouer, à la bibliothèque ! Samedi 23 mai, 18h00 Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00
Porfitez de l’ouverture exceptionnelle de la médiathèque pour une soirée jeux ! Venez en famille tester de nouveau jeux préparés par vos bibliothécaires. Au programme : détente et divertissement pour petits et grands, animation et convivialité.
Profitez en pour découvrir les nouveautés de la médiathèque et emprunter !
Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin 205 bis rue du Faubourg de Roubaix Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France
Des jeux coopératifs à partager en famille !
BmL-Ville de Lille
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