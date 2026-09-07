À vous de jouer !, Bibliothèque Saint-Remi, Reims
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Saint-Remi · Reims
Informations pratiques
À vous de jouer ! Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Saint-Remi Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Pas d’indiscription, pas d’horaires, choisissez votre moment et amusez-vous à deviner le Top 5 des documents les plus empruntés, à trouver les 5 stickers mystère cachés dans la bibliothèque ou bien encore identifier les différentes étapes entre l’achat des livres et leur mise en rayon à la bibliothèque.
Bibliothèque Saint-Remi 19, Esplanade des Capucins 51100 Reims Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est 03 26 85 11 34 http://www.bm-reims.fr Une bibliothèque de quartier à proximité immédiate des grands centres administratifs, située au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation, face à l’aire de jeux pour enfants de l’esplanade des Capucins, non loin de l’esplanade Fléchambault. Elle propose des livres adultes, jeunesse et ados, des livres en grands caractères, des journaux et revues. Bus U5 – U6 – C – Arrêt Saint-Remi
Stationnement pour vélos à proximité
Biblis en folie 2026
©Image by GraphicMama-team from Pixabay
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