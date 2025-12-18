A vous de jouer ! soirée jeux de société (15 ans et +) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris
A vous de jouer ! soirée jeux de société (15 ans et +) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris vendredi 13 février 2026.
Des grands classiques aux plus originaux, la collection des jeux
de société de Melville est disponible pour toutes et tous, sur place et en
prêt. Venez les découvrir au cours d’une soirée conviviale.
Entrée libre
Novice ou expert, en solo ou en famille, venez tester les jeux de société de la médiathèque ! Stratégie, bluff, quiz, chance, chacun pour soi ou en coopération, il y en aura pour tous les goûts !
Le mercredi 15 avril 2026
de 19h00 à 21h00
Le vendredi 13 février 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris
+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/
