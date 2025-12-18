A vous de jouer ! soirée jeux de société (15 ans et +) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Des grands classiques aux plus originaux, la collection des jeux

de société de Melville est disponible pour toutes et tous, sur place et en

prêt. Venez les découvrir au cours d’une soirée conviviale.

Entrée libre

Novice ou expert, en solo ou en famille, venez tester les jeux de société de la médiathèque ! Stratégie, bluff, quiz, chance, chacun pour soi ou en coopération, il y en aura pour tous les goûts !

Le mercredi 15 avril 2026

de 19h00 à 21h00

Le vendredi 13 février 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



