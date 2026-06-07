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AGENDA · Laval

ABBAYE DE LA COUDRE, Abbaye de la Coudre, Laval

dimanche 20 septembre 2026 · Abbaye de la Coudre · Laval

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbaye de la Coudre
Adresse
rue Saint Benoît 53000 Laval
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif
17h15 heure de prise en charge du dernier groupe

ABBAYE DE LA COUDRE Dimanche 20 septembre, 14h00 Abbaye de la Coudre Mayenne

17h15 heure de prise en charge du dernier groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Les visiteurs seront conduits dans les lieux les plus significatifs pour notre vie monastique

Abbaye de la Coudre rue Saint Benoît 53000 Laval Laval 53000 Gué d’Orger-Dacterie Mayenne Pays de la Loire
Les visiteurs seront conduits dans les lieux les plus significatifs pour notre vie monastique

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