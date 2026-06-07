AGENDA · Laval
ABBAYE DE LA COUDRE, Abbaye de la Coudre, Laval
dimanche 20 septembre 2026 · Abbaye de la Coudre · Laval
Informations pratiques
ABBAYE DE LA COUDRE Dimanche 20 septembre, 14h00 Abbaye de la Coudre Mayenne
17h15 heure de prise en charge du dernier groupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Les visiteurs seront conduits dans les lieux les plus significatifs pour notre vie monastique
Abbaye de la Coudre rue Saint Benoît 53000 Laval Laval 53000 Gué d’Orger-Dacterie Mayenne Pays de la Loire
Les visiteurs seront conduits dans les lieux les plus significatifs pour notre vie monastique
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