ABBAYE DE LA COUDRE, Abbaye de la Coudre, Laval

dimanche 20 septembre 2026 · Abbaye de la Coudre · Laval

Informations pratiques

ABBAYE DE LA COUDRE Dimanche 20 septembre, 14h00 Abbaye de la Coudre Mayenne

17h15 heure de prise en charge du dernier groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Les visiteurs seront conduits dans les lieux les plus significatifs pour notre vie monastique

Abbaye de la Coudre rue Saint Benoît 53000 Laval Laval 53000 Gué d’Orger-Dacterie Mayenne Pays de la Loire

Les visiteurs seront conduits dans les lieux les plus significatifs pour notre vie monastique