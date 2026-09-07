Abbaye Saint Vaast – Musée des Beaux-Arts d’Arras – Découverte du travail de Laurent DELECROIX, Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur), Arras

Informations pratiques

Abbaye Saint Vaast – Musée des Beaux-Arts d’Arras – Découverte du travail de Laurent DELECROIX 19 et 20 septembre Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Pas-de-Calais

Accès limitée à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez dans le cloître l’œuvre « Sous les repeints » de l’artiste contemporain Laurent Delecroix, une création qui invite à porter un regard inédit sur le patrimoine et l’art contemporain.

Créneaux : 14h30, 15h30 et 16h30

Durée : 45 min

Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Jardin de la Légion d’Honneur – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Découvrez dans le cloître l’œuvre « Sous les repeints » de l’artiste contemporain Laurent Delecroix, une création qui invite à porter un regard inédit sur le patrimoine et l’art contemporain.

© Cloître de l’abbaye Saint-Vaast – Rudy Lhomme