Abbaye Saint Vaast – Musée des Beaux-Arts d’Arras – Découverte du travail de Laurent DELECROIX, Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur), Arras
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d'Honneur) · Arras
Informations pratiques
Abbaye Saint Vaast – Musée des Beaux-Arts d’Arras – Découverte du travail de Laurent DELECROIX 19 et 20 septembre Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Pas-de-Calais
Accès limitée à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Découvrez dans le cloître l’œuvre « Sous les repeints » de l’artiste contemporain Laurent Delecroix, une création qui invite à porter un regard inédit sur le patrimoine et l’art contemporain.
Créneaux : 14h30, 15h30 et 16h30
Durée : 45 min
Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Jardin de la Légion d’Honneur – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Découvrez dans le cloître l’œuvre « Sous les repeints » de l’artiste contemporain Laurent Delecroix, une création qui invite à porter un regard inédit sur le patrimoine et l’art contemporain.
© Cloître de l’abbaye Saint-Vaast – Rudy Lhomme
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