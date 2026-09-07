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Abbaye Saint Vaast – Musée des Beaux-Arts d’Arras – Découverte du travail de Laurent DELECROIX, Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur), Arras

samedi 19 septembre 2026 · Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d'Honneur) · Arras

Abbaye Saint Vaast – Musée des Beaux-Arts d’Arras – Découverte du travail de Laurent DELECROIX, Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur), Arras

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d'Honneur)
Adresse
Jardin de la Légion d'Honneur - 62000 Arras
Ville
62000 Arras
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Accès limitée à 25 personnes

Abbaye Saint Vaast – Musée des Beaux-Arts d’Arras – Découverte du travail de Laurent DELECROIX 19 et 20 septembre Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Pas-de-Calais

Accès limitée à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez dans le cloître l’œuvre « Sous les repeints » de l’artiste contemporain Laurent Delecroix, une création qui invite à porter un regard inédit sur le patrimoine et l’art contemporain.
Créneaux : 14h30, 15h30 et 16h30
Durée : 45 min

Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Jardin de la Légion d’Honneur – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Découvrez dans le cloître l’œuvre « Sous les repeints » de l’artiste contemporain Laurent Delecroix, une création qui invite à porter un regard inédit sur le patrimoine et l’art contemporain.

© Cloître de l’abbaye Saint-Vaast – Rudy Lhomme

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