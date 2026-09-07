Hôtel de Ville d’Arras – Montée au Beffroi d’Arras, Hôtel de Ville d’Arras, Arras
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville d'Arras · Arras
Informations pratiques
Hôtel de Ville d’Arras – Montée au Beffroi d’Arras 19 et 20 septembre Hôtel de Ville d’Arras Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Départs réguliers
Tarif plein : 6,90 € – tarif réduit* : 4,40 €
*Le tarif réduit s’applique aux étudiants, aux enfants de 6 à 18 ans, aux demandeurs d’emploi, aux anciens combattants et aux personnes en situation de handicap
Hôtel de Ville d’Arras Pl. des Héros – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Départs réguliers
© Hôtel de ville et Beffroi – Cituation et Ensemble
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