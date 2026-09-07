Hôtel de Ville d’Arras – Visite des Boves, Hôtel de Ville d’Arras, Arras

Informations pratiques

Hôtel de Ville d’Arras – Visite des Boves 19 et 20 septembre Hôtel de Ville d’Arras Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte des Boves d’Arras, un fascinant réseau de galeries creusées dès le Xe siècle dans la pierre calcaire. Cette visite guidée vous entraîne dans les profondeurs de la ville pour explorer son histoire et son patrimoine souterrain.

(Départs réguliers)

Tarif plein : 6,90 € – tarif réduit* : 4,40 €

*Le tarif réduit s’applique aux étudiants, aux enfants de 6 à 18 ans, aux demandeurs d’emploi, aux anciens combattants et aux personnes en situation de handicap

Hôtel de Ville d’Arras Pl. des Héros – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Partez à la découverte des Boves d’Arras, un fascinant réseau de galeries creusées dès le Xe siècle dans la pierre calcaire. Cette visite guidée vous entraîne dans les profondeurs de la ville.

© Les Boves – Cituation et Ensemble