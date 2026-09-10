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Abbaye Saint Vaast – Musée des Beaux-Arts d’Arras – Lectures au Jardin, Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur), Arras

samedi 19 septembre 2026 · Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d'Honneur) · Arras

Abbaye Saint Vaast – Musée des Beaux-Arts d’Arras – Lectures au Jardin, Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur), Arras

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d'Honneur)
Adresse
Jardin de la Légion d'Honneur - 62000 Arras
Ville
62000 Arras
Département
Pas-de-Calais

Abbaye Saint Vaast – Musée des Beaux-Arts d’Arras – Lectures au Jardin Samedi 19 septembre, 16h00 Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Lecture dans le Jardin de la Légion d’Honneur

Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Jardin de la Légion d’Honneur – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Lecture dans le Jardin de la Légion d’Honneur

© Cloître de l’abbaye Saint-Vaast – Rudy Lhomme

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