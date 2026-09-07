Refuge de l’Abbaye d’Etrun, Refuge de l’Abbaye d’Etrun, Arras

Informations pratiques

Refuge de l’Abbaye d’Etrun 19 et 20 septembre Refuge de l’Abbaye d’Etrun Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Inscrit au titre des Monuments Historiques, l’ancien refuge de l’Abbaye d’Étrun, datant du XVIᵉ siècle, a fait l’objet d’une restauration destinée à accueillir des services du Conseil départemental et plusieurs associations, dont le CAUE. Les travaux de façade ont été réalisés dans le respect du caractère architectural du bâtiment.

Refuge de l’Abbaye d’Etrun 43 rue d’Amiens – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Inscrit au titre des Monuments Historiques, l’ancien refuge de l’Abbaye d’Étrun, datant du XVIᵉ siècle, a fait l’objet d’une restauration destinée à accueillir des services du Conseil départemental…

© Refuge de l’Abbaye d’Étrun – CAUE 62