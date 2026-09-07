Visite guidée de la Banque de France, Banque de France ARRAS, Arras
samedi 19 septembre 2026 · Banque de France ARRAS · Arras
Informations pratiques
Visite guidée de la Banque de France Samedi 19 septembre, 09h30 Banque de France ARRAS Pas-de-Calais
17 personnes par créneau maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Installée dans le Pas-de-Calais depuis 1856, la Banque de France occupe un bâtiment marqué par l’histoire. Ouvert au public, ce site met en avant les missions de la Banque de France auprès des particuliers, des entreprises et de l’économie, ainsi que son action en faveur de la stabilité financière et de la politique monétaire.
9 créneaux : 9h30, 10h, 11h, 11h30, 13h 30, 14h, 15h, 15h30 et 16h30
Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée
Banque de France ARRAS 1 à 5 rue Ernestale 62000 ARRAS Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 3414 https://www.banque-de-france.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@arraspaysdartois.com »}] Siège de la Banque de France dans le Pas-de-Calais depuis 1856, le bâtiment présente une architecture singulière qui reflète l’évolution de l’institution et de ses missions au fil des siècles. Centre ville d’Arras desservi par le bus ou la Citadine. Parkings à proximité.
Pas d’accès PMR au site actuellement.
Installée dans le Pas-de-Calais depuis 1856, la Banque de France occupe un bâtiment marqué par l’histoire. Ouvert au public, ce site met en avant les missions de la Banque de France auprès des des et…
© Banque de France
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