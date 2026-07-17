Abbeville Répare !, La Fabrique Multimédia, Abbeville
samedi 17 octobre 2026 · La Fabrique Multimédia · Abbeville
Informations pratiques
Abbeville Répare ! Samedi 17 octobre, 09h00 La Fabrique Multimédia Somme
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
La Fabrique Multimédia revient et ouvre son Repair Café, de 9h à 12h, pour vous accompagner dans la réparation de vos vêtements et objets défectueux.
La Fabrique Multimédia 96 route de Doullens 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « numerique@mpt-abbeville.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0674408800 »}]
Venez à ce rendez-vous convivial pour être accompagné(e) dans la réparation de vos objets défectueux et de votre vélo.
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