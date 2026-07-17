Abbeville Répare !, La Fabrique Multimédia, Abbeville

Informations pratiques

Abbeville Répare ! Samedi 17 octobre, 09h00 La Fabrique Multimédia Somme

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

La Fabrique Multimédia revient et ouvre son Repair Café, de 9h à 12h, pour vous accompagner dans la réparation de vos vêtements et objets défectueux.

La Fabrique Multimédia 96 route de Doullens 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « numerique@mpt-abbeville.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0674408800 »}]

Venez à ce rendez-vous convivial pour être accompagné(e) dans la réparation de vos objets défectueux et de votre vélo.