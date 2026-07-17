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Abbeville Répare !, La Fabrique Multimédia, Abbeville

samedi 17 octobre 2026 · La Fabrique Multimédia · Abbeville

Abbeville Répare !, La Fabrique Multimédia, Abbeville

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
La Fabrique Multimédia
Adresse
96 route de Doullens 80100 Abbeville
Ville
80100 Abbeville
Département
Somme
Tarif
Entrée libre

Abbeville Répare ! Samedi 17 octobre, 09h00 La Fabrique Multimédia Somme

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

La Fabrique Multimédia revient et ouvre son Repair Café, de 9h à 12h, pour vous accompagner dans la réparation de vos vêtements et objets défectueux.

La Fabrique Multimédia 96 route de Doullens 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « numerique@mpt-abbeville.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0674408800 »}]
Venez à ce rendez-vous convivial pour être accompagné(e) dans la réparation de vos objets défectueux et de votre vélo.

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