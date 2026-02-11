Fête de l’eau

quai de la pointe Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18

La Fête de l’eau vous invite à plonger dans un flot d’animations ludiques et pédagogiques. Activités nautiques comme le paddle, l’aviron ou le kayak, balades pour prendre le large autrement, et temps de découverte autour de la biodiversité, de la gestion de l’eau et des enjeux environnementaux. Une journée rythmée par l’exploration, l’apprentissage et le plaisir de naviguer entre savoir et sensations.

À ne pas manquer le concert du samedi soir avec une restauration assurée par l’Amicale Saint-Jacques suivi d’un spectacle pyrotechnique sur l’eau.

quai de la pointe Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 19 12 23

English :

The Fête de l?eau invites you to dive into a flood of fun and educational activities. Water-based activities such as paddleboarding, rowing and kayaking, walks for a different kind of sailing, and times of discovery around biodiversity, water management and environmental issues. A day punctuated by exploration, learning and the pleasure of sailing between knowledge and sensations.

Not to be missed: the concert on Saturday evening, with catering provided by the Amicale Saint-Jacques, followed by a fireworks display on the water.

L’événement Fête de l’eau Abbeville a été mis à jour le 2022-09-03 par OT DE LA BAIE DE SOMME