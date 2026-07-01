Visite guidée du parc et du château de Bagatelle, Château de Bagatelle, Abbeville

Informations pratiques

Visite guidée du parc et du château de Bagatelle 18 – 20 septembre Château de Bagatelle Somme

Tarif: 10,50€ Enfant de moins de 13 ans: 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Ce « bijou » selon Sedaine se trouve dans un écrin de verdure où se côtoient un parc à la française et un parc à l’anglaise renfermant une collection d’ arbres rares et anciens.

Les décors du château nous font voyager dans le temps tout en nous rappelant quelques hôtes célèbres: Mme Roland, Sedaine,Perronneau, le prince de Croÿ, Satie, Saint-Saëns, d’Indy

Château de Bagatelle 133, route de Paris 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France 0686178722 https://chateaudebagatelle.com Cette folie du XVIIIème siècle, extrêmement raffinée, a conservé ses boiseries d’origine et une partie de son mobilier d’époque.

Le parc de 12 hectares comprend un jardin dessiné selon les canons français du XVIIIe siècle, prolongé par un paysage à l’anglaise qui offre une collection d’arbres remarquables.

La visite de l’ensemble constitue un exceptionnel voyage dans le temps. A 20 minutes à pied de la place de l’hôtel de ville

Possibilité de stationnement dans la rue devant le château

Ce « bijou » selon Sedaine se trouve dans un écrin de verdure où se côtoient un parc à la française et un parc à l’anglaise renfermant une collection d’ arbres rares et anciens.

Carbonnier-Pauwels