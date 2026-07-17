Visites des collections et du bâtiment, Archives et Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville, Abbeville

Informations pratiques

Visites des collections et du bâtiment 19 et 20 septembre Archives et Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte des fonds remarquables de l’Hôtel d’Emonville, ancien hôtel particulier de la famille Foucques d’Emonville, construit en 1861, qui abrite aujourd’hui les Archives et la Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville et leurs collections exceptionnelles constituées de plusieurs dizaines de milliers d’ouvrages, de documents iconographiques, d’objets parfois, sans oublier les archives anciennes de la Ville. Ces visites sont rarement proposées au public en raison des conditions de conservation des collections.

Lieu : Hôtel d’Émonville, 26 place Clemenceau, Abbeville

Horaires : le samedi : 10h00-12h30 et 13h30-17h00 – le dimanche : 13h30-17h00

Tarif : gratuit – sur réservation uniquement

Rens. : 03 22 24 95 16

Archives et Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville 26 place Clemenceau, 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France 03 22 24 95 16 https://patrimoine.abbeville.fr/ https://www.facebook.com/archivesemonville/?locale=fr_FR [{« type »: « phone », « value »: « 03 22 24 95 16 »}] Niché au cœur d’un jardin remarquable, l’hôtel d’Emonville, construit en 1861, par Hector Lefuel, abrite aujourd’hui les collections anciennes et précieuses de la Bibliothèque patrimoniale et les fonds d’archives de la ville d’Abbeville. Parking place Clemenceau

Non accessible PMR

Partez à la découverte des fonds remarquables de l’Hôtel d’Emonville, ancien hôtel particulier de la famille Foucques d’Emonville, construit en 1861, qui abrite aujourd’hui les Archives et la et de …

Archives et Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville