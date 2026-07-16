EXPOSITION « Abbeville en photographie », Archives et Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville, Abbeville

Informations pratiques

EXPOSITION « Abbeville en photographie » 19 et 20 septembre Archives et Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette exposition créée à partir des fonds photographiques des Archives et de la Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville (19e-20e siècles), vous invite à ralentir, à regarder et à écouter votre ville autrement, à travers ces instants insolites capturés par l’œil du photographe.

Rues, façades, espaces vides, élans conviviaux… C’est toute une géographie intime de notre cité qui s’ouvre à vous.

Lieu : Hôtel d’Émonville, 26 place Clemenceau, Abbeville

Horaires : le samedi : 10h00-12h30 et 13h30-17h00 – le dimanche : 13h30-17h00

L’exposition sera visible jusqu’au 14 novembre 2026

Tarif : gratuit – en accès libre

Rens. : 03 22 24 95 16

Archives et Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville 26 place Clemenceau, 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France 03 22 24 95 16 https://patrimoine.abbeville.fr/ https://www.facebook.com/archivesemonville/?locale=fr_FR Niché au cœur d’un jardin remarquable, l’hôtel d’Emonville, construit en 1861, par Hector Lefuel, abrite aujourd’hui les collections anciennes et précieuses de la Bibliothèque patrimoniale et les fonds d’archives de la ville d’Abbeville. Parking place Clemenceau

Non accessible PMR

Cette exposition créée à partir des fonds photographiques des Archives et de la Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville (19e-20e siècles), vous invite à ralentir, à regarder et à écouter votre ville à …

©Archives et Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville