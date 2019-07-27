La Grande Vadrouille d’évasion

Abbeville Somme

La Grande Vadrouille d’Évasion reprend ses parcours pour sa 21ème édition. Marche, Trail, VTT ou Gravel chaque participant peut choisir son défi, du parcours de 9 à 90 km selon sa discipline. Une aventure sportive complète pour se mesurer aux distances, tester son endurance et profiter de l’air libre dans un cadre naturel stimulant. Tous les niveaux sont invités à relever le défi.

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France meninbike.abbeville@gmail.com

English :

La Grande Vadrouille d?Évasion is back for its 21st edition. Walking, Trail, Mountain biking or Gravel: each participant can choose his or her challenge, from 9 to 90 km depending on the discipline. A complete sporting adventure to measure distances, test endurance and enjoy the fresh air in a stimulating natural setting. All levels are invited to take up the challenge.

