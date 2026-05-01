Abbey Varenne Studio Yoga Moutier-Rozeille

Moutier-Rozeille

Abbey Varenne

Studio Yoga 8 Lachaud Moutier-Rozeille Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 11:15:00

Date(s) :

2026-05-30

Atelier de TRE (Trauma Release Exercises) une méthode douce utilisant des exercices corporels simples pour libérer les tensions profondes, réduire le stress et favoriser la détente physique et émotionnelle. .

Studio Yoga 8 Lachaud Moutier-Rozeille 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 24 62 72 trouvetonchienyoga@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Abbey Varenne

L’événement Abbey Varenne Moutier-Rozeille a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Aubusson-Felletin