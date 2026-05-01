Abbey Varenne Studio Yoga Moutier-Rozeille
Abbey Varenne Studio Yoga Moutier-Rozeille samedi 30 mai 2026.
Moutier-Rozeille
Abbey Varenne
Studio Yoga 8 Lachaud Moutier-Rozeille Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 11:15:00
Date(s) :
2026-05-30
Atelier de TRE (Trauma Release Exercises) une méthode douce utilisant des exercices corporels simples pour libérer les tensions profondes, réduire le stress et favoriser la détente physique et émotionnelle. .
Studio Yoga 8 Lachaud Moutier-Rozeille 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 24 62 72 trouvetonchienyoga@gmail.com
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English : Abbey Varenne
L’événement Abbey Varenne Moutier-Rozeille a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Aubusson-Felletin
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